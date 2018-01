Cuca fará mudanças no time do São Paulo Cuca fará mudanças no São Paulo para a partida de domingo, contra a Portuguesa Santista, em Santos. O treinador vai testar Marquinhos e, provavelmente, Fábio Santos entre os titulares, no coletivo desta quarta-feira à tarde. Dois jogadores que atuaram contra a Lusa na última rodada correm risco de perder lugar: Danilo, que, apesar de algumas boas jogadas, teve atuação discreta, e Gustavo Nery, cujo contrato termina no meio do ano e não será renovado. Marquinhos agrada bastante ao treinador, que o considera inteligente e eficiente no toque de bola. Fábio Santos também está em alta no Morumbi. É tido como atleta de grande futuro e, em pouco tempo, ganhará a posição de titular - ou na lateral-esquerda ou no meio-de-campo. Variedade - Uma posição com a qual Cuca não precisa se preocupar é a de goleiro. Nesta terça-feira, Roger, reserva imediato de Rogério Ceni, anunciou que renovou contrato por mais um ano. Além dos dois, o time conta com Flávio Kretzer, que chegou do Avaí no ano passado, e Mateus, que teve bom desempenho na Copa São Paulo de Juniores e foi promovido para o profissional. Patrocínio - O atacante Luís Fabiano anuncia, nesta quarta-feira, a assinatura de contrato com uma empresa de material esportivo.