Cuca faz experiências para montar o time do Botafogo

O técnico Cuca já começa a fazer experiências para encontrar os substitutos de Dodô, Zé Roberto e Joílson, dispensados antes do fim da temporada junto com Alex e Moreno. No coletivo desta sexta-feira, o treinador escalou seu time com Marquinhos na vaga de Joílson (agora no São Paulo), e o lateral/meia marcou dois gols sobre o time juvenil do Botafogo. Assim como Reinaldo, herdeiro da posição de Dodô. "Vamos fazer o Reinaldo jogar como centroavante, como a referência de ataque. Assim daremos uma liberdade maior para o Jorge Henrique", explicou Cuca. O volante Leandro Guerreiro, com dores no púbis, foi poupado, sendo substituído por Coutinho. Cuca formou o time titular com Roger, Alessandro, Renato Silva e Juninho; Túlio, Diguinho, Coutinho, Lúcio Flávio e Marquinhos; Reinaldo e Jorge Henrique. O Botafogo enfrenta o campeão São Paulo dia 25, no Morumbi.