Cuca faz mistério e fecha o último treino do Palmeiras antes do clássico

O técnico Cuca optou pelo mistério no último treino do Palmeiras antes do clássico de domingo, diante do São Paulo. Neste sábado, o comandante alviverde fechou a atividade à imprensa e escondeu a equipe que vai a campo no Allianz Parque, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com muitas opções para o meio de campo e o ataque, Cuca preferiu não dar pistas ao adversário sobre o time que atuará. Na última sexta, ele já havia fechado a maior parte do treino à imprensa, permitindo a entrada dos jornalistas somente no momento do recreativo.

Dudu participou deste "rachão" e criou ainda mais dúvidas sobre a escalação. O jogador machucou a coxa esquerda no segundo tempo da partida com o Barcelona-EQU, pela Libertadores. A previsão inicial do departamento médico era para o retorno em até um mês, mas cerca de três semanas depois da lesão, ele já se mostrou pronto para atuar.

A tendência, porém, é que Dudu fique apenas como opção no banco, o que não encerra as dúvidas no ataque alviverde. Keno e Willian brigam por um lugar na equipe, enquanto Borja pode ser titular, mas Deyverson também aparece como opção. No meio de campo, a tendência é que Tchê Tchê e Guerra disputem a posição.

Em meio a tantas dúvidas, a assessoria do Palmeiras informou apenas que o treino deste sábado foi focado nas jogadas de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. Cuca ainda promoveu um trabalho técnico antes de encerrar a atividade.