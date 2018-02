Cuca faz mistério sobre goleiro que enfrenta Friburguense O atacante Dodô foi a ausência no treino do Botafogo, nesta quarta-feira, porque precisou resolver problemas particulares. Além disso, o suspense continuou em General Severiano, porque o técnico Cuca se recusou a revelar o nome do goleiro titular da equipe no confronto de domingo, contra a Friburguense, às 16 horas, na estréia da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Max, Lopes e Júlio César brigam pela vaga. Depois das falhas dos dois primeiros, a expectativa é a de que o novato terceiro goleiro receba uma oportunidade. Só que Cuca recusou-se a falar no assunto. "Já tomei uma decisão, mas ainda não é hora de revelá-la. Ainda preciso falar primeiro com os jogadores", limitou-se a dizer o técnico do Botafogo.