Cuca faz várias mudanças no São Caetano Seis mudanças. Este foi o ?saldo de balanço? promovido pelo técnico Cuca, do São Caetano, no seu primeiro coletivo realizado, nesta quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella. As preferências do substituto de Jair Picerni foram vistas no treino e podem ser confirmadas para o jogo contra o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um rápido treino tático, Cuca orientou os jogadores em 70 minutos de um disputado coletivo. Optou pelo esquema 4-4-2 e definiu os titulares sabendo de três desfalques por suspensão: os zagueiros Gustavo e Thiago, além do lateral-esquerdo Triguinho. No meio da defesa, foram escalados Douglas e Neto. A surpresa na lateral direita ficou pela presença de Ricardo Lopes, com Raulen sendo testado e Alessandro, até então titular, ficando de fora. Na lateral esquerda, outra surpresa: a improvisação do atacante Jean, conhecido por ser um jogador versátil. No meio-de-campo foram mantidos os volantes Zé Luís e Júlio César, com as entradas dos meias Pingo e Márcio Richards. No ataque, apenas Edilson e Somália. Durante o treino, Pingo recebeu uma forte pancada na canela e foi substituído por Claudecir. O volante Paulo Miranda foi testado na vaga de Júlio César. O time titular, agora escalado por Cuca, seria este: Silvio Luís; Ricardo Lopes, Douglas, Neto e Jean; Zé Luís, Júlio César, Pingo e Márcio Richards; Edílson e Somália. ?Não sei se esta será a formação, mas o time vai sair por aí?, confirmou Cuca, que repetiu algumas frases ditas na sua chegada ao clube no dia anterior. ?Nosso objetivo é evitar o rebaixamento, mas o elenco é bom e temos boas condições de atingir este objetivo?. As alterações demonstraram a disposição de Cuca em usar um time forte fisicamente para somar pontos no Sul e se distanciar da zona de rebaixamento. Com 44 pontos, em 16º lugar, a equipe do ABC tem como meta agora evitar o descenso nas últimas cinco rodadas. Este é o tempo que o técnico tem também para mostrar condições de renovar seu contrato, uma vez que seu acerto inicial abrange somente esta temporada.