Cuca fecha portões para treinar jogadas ensaiadas

O treino permaneceu fechado por cerca de 30 minutos. Quando liberado, alguns jogadores já deixavam o gramado na Cidade do Galo. O motivo foi revelado por Tardelli. "A gente ensaiou algumas jogadas. A gente precisa ficar à vontade, treinar umas bolas trabalhadas", justificou.

Os portões fechados fazem parte do mistério do treinador às vésperas do segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético entrará em campo neste domingo, no Mineirão, com ampla vantagem, por ter vencido a partida de ida por 3 a 0, no Independência.

ARBITRAGEM - Nesta quinta, a Federação Mineira de Futebol confirmou o árbitro Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS) para a decisão de domingo. Ele será acompanhado dos auxiliares Rodrigo Pereira Joia (Fifa/RJ) e Rodrigo F. Henrique Correa (Fifa/RJ).