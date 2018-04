Cuca festeja após Atlético-MG voltar a vencer O Atlético entrou em campo no domingo com o segundo lugar da fase de classificação do Campeonato Mineiro garantido, mas mesmo assim o técnico Cuca considerou importante a vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova, no Mineirão. Para o treinador, o resultado recupera a confiança do time, que vinha de derrotas para Caldense, no torneio estadual, e São Paulo, pela Copa Libertadores. "Foi um resultado importante porque a gente vinha de dois resultados ruins e precisava retomar o caminho de vitórias. Estamos acostumados com a vitória", avaliou.