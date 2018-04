Cuca festeja resultado 'maravilhoso' para o Atlético-MG

TIJUANA - Depois de ver o seu time chegar a estar perdendo por 2 a 0 e depois buscar o empate por 2 a 2 com o Tijuana, na noite da última quinta-feira, no México, graças a um gol marcado por Luan aos 46 minutos do segundo tempo, o técnico Cuca não escondeu a empolgação com o resultado obtido no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Por ter balançado as redes duas vezes, a equipe mineira poderá se classificar, na próxima quinta, em Belo Horizonte, com um empate por 0 a 0 ou por 1 a 1 no duelo de volta, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa.

"O resultado foi maravilhoso, o jogo foi muito difícil, não foi fácil se adaptar aqui ao gramado e eles (jogadores do Tijuana) sabem que jogam em função do gramado (sintético), conhecem bem o gramado, pressionam. Eles foram melhores no primeiro tempo, nós no segundo. No final, ainda fomos premiados com a atitude briosa dos jogadores buscando o empate no último minuto", ressaltou o comandante atleticano.

Ronaldinho Gaúcho também comemorou o fato de que o Atlético-MG conquistou uma vantagem importante para o confronto de volta e destacou o fator psicológico positivo que o empate assegurou. "Fazer dois gols na casa do adversário representa muito, dá mais confiança. Ainda mais jogando diante de tanta dificuldade, de um gramado completamente diferente do que a gente está habituado. Então, Deus está nos abençoando desde o começo da competição e temos que continuar com a mesma humildade para tentar chegar na final", projetou o craque.

O atacante Diego Tardelli, autor do primeiro gol atleticano diante do Tijuana, também comemorou o empate fora de casa, mas ressaltou que o time ainda precisa justificar o seu favoritismo no confronto de volta. "Foram importantíssimos esses dois gols, a gente sabe a força da nossa equipe em casa. Hoje (quinta-feira) mostramos poder de superação, mas não tem nada ganho ainda", alertou.

Ao marcar diante do Tijuana no México, Tardelli se igualou ao atacante Jô, também da equipe atleticana, na artilharia desta edição da Libertadores, com seis gols cada um.