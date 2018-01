Cuca isenta jogadores e culpa falta de sorte pelo empate "Hoje não era o nosso dia de vencer." A frase do técnico do Botafogo, Cuca, resumiu o espírito do grupo após o empate, por 2 a 2, contra a Cabofriense, neste domingo, no primeiro jogo da final da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador alvinegro isentou de culpa os jogadores, principalmente, por causa das oportunidades de gols criadas e a maneira como todos se portaram em campo. Para Cuca, a Cabofriense também foi uma equipe capaz de segurar o Botafogo e criou várias dificuldades. "Não tivemos qualidade de finalização e sorte. Jogamos uma grande partida e só não tivemos a sorte para vencer", destacou Cuca. "Contra o Vasco não criamos nem a metade das oportunidades e fizemos quatro gols. Hoje foram 33 e só dois." E enquanto o técnico do Botafogo lamentou a falta de sorte, o goleiro Gatti, da Cabofriense, que parou o ataque alvinegro comemorou a boa atuação. De acordo com o jogador, o time soube suportar a pressão e, agora, o momento é o de se preparar para a última partida da Taça Rio, no domingo. "Todo bom goleiro precisa ter sorte também e eu estou tendo. A pressão, o friozinho na barriga é algo normal e o sonhos dos jogadores é passar por isto", afirmou Gatti.