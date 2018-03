Cuca já admite ter Tardelli no Brasileiro Não se passou nem um mês e está cedendo o principal obstáculo para a volta de Diego Tardelli ao time profissional do São Paulo. Inspirado no poder de reação de Gabriel, Cuca admite voltar atrás à sua promessa de "nunca mais" trabalhar com o atacante. Exatamente como deseja o diretor de futebol Juvenal Juvêncio. "Por enquanto as informações que estou tendo dele do Cilinho estão sendo boas. Não quero ficar marcado como alguém que truncou a carreira de ninguém. Se ele demonstrar que merece voltar a trabalhar entre os profissionais, vai voltar", deixou escapar nesta sexta-feira Cuca, que dá o exemplo: "Precisa fazer como o Gabriel. Mas também não serão apenas 15 dias que vão me convencer". Nos pequenos detalhes se pode perceber a decepção do treinador com Tardelli. Ele ainda evita pronunciar o nome do atacante. Mas Cuca percebeu que a diretoria não abre mão de contar com o jogador para o Brasileiro. "Nós tivemos propostas de clubes importantes interessados no seu empréstimo. Mas não vamos liberá-lo. Seu potencial é muito grande. O São Paulo não irá desperdiçá-lo. O Cilinho (coordenador das categorias de base) trabalha na sua reedução. Cuca quer o melhor para o clube e sabe que o Diego é um menino", diz Juvenal Juvêncio. A diretoria do São Paulo sempre apostou que Cuca voltaria atrás na sua promessa de não mais trabalhar com Tardelli depois que o jogador o desobedeceu abandonando a concentração para ir assistir um show de Fábio Júnior. Antes ele já o havia irritado ao ter ficado até as cinco da manhã em uma boate e aparecer para treinar às nove horas, visivelmente desgastado. Cuca passou o caso para a diretoria que o fez treinar com os juniores em Barueri. Procura - Empresários do Santos, do Internacional e do Grêmio mostraram interesse em ter o atacante por empréstimo no Brasileiro. "Mas nós não iremos emprestá-lo. Pelo contrário. Está cada vez mais raro o clube conseguir jogadores talentosos. O Tardelli só precisa de um corretivo", simplifica Juvenal Juvêncio. As informações que Cilinho tem passado a Cuca dão conta que o jogador de 18 anos está se comportando. Nada de atrasos e muito empenho nos treinamentos. O veterano Cilinho tem aplicado a mesma estratégia que utilizou com Gabriel para "domá-lo". Muita conversa e a demonstração do risco de desperdiçar a ?grande chance? de sua carreira.