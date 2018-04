Cuca já pensa no Brasileirão e pede reforços no Palmeiras

O técnico Cuca terá quase três semanas para preparar o Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. O próximo duelo da equipe, eliminada no Paulistão e na Copa Libertadores, é apenas no dia 14 de maio, contra o Atlético-PR, em casa. "Melhoramos muito em relação a quando comecei. Como qualquer equipe, precisa de ajustes, mas vamos buscar para ficarmos mais fortalecidos", diz.

Ele festeja o fato de poder treinar mais taticamente e tecnicamente a equipe, e promete enxugar o elenco, que conta com 39 atletas. No período que está à frente do clube, o treinador já pôde detectar quem pode ter mais chances com ele e quem não deve ter muito espaço. Ele até fala sobre contratações, ciente de que o Palmeiras está sempre de olho nas oportunidades do mercado.

"Estou fazendo o planejamento e vamos brigar, vamos ser campeões. Vamos fazer tudo certinho para buscar o título brasileiro, trazendo reforços", revelou o comandante, que espera que o time se adapte mais ao seu estilo. "Hoje a gente tem um jeito um pouco Palmeiras de ser, de ter cadência, mas ainda não é o que a gente busca. Vamos trabalhar internamente, com os problemas que a gente tem. Vamos ver se conseguimos melhorar e trabalhar nosso elenco."

Cuca evita falar em nomes que podem chegar ao clube, mas revela que a diretoria já sabe quais são suas preferências. "Temos de trabalhar. Agora vou poder treinar e montar uma equipe mais ou menos da minha afeição. Temos muitos jogadores, vamos dar uma diminuída, até para que alguns possam jogar. Eles não podem ficar um ano entrando pouco no time. E precisamos reforçar o grupo", concluiu.