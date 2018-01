Cuca lamenta empate, enquanto Ney Franco comemora ?Foi um resultado para se lamentar?, assim resumiu o técnico do Botafogo, Cuca, o empate, por 2 a 2, neste domingo à tarde, no Maracanã, na primeira partida decisiva do Estadual do Rio, contra o Flamengo. O desânimo aparente do treinador alvinegro contrastou com a euforia do comandante rubro-negro Ney Franco. Cuca enumerou como fatos a serem lamentados a vantagem construída no placar, por 2 a 0 e posteriormente desperdiçada, as das duas expulsões (o goleiro Júlio César e o volante Diguinho), além da contusão do lateral-direito Luciano Almeida. E preferiu esquecer os problemas para fazer uma previsão otimista à partida final de domingo. ?Pelo menos o Botafogo mostrou que tem uma equipe organizada?, destacou Cuca. ?Vamos trabalhar para domingo termos uma melhor sorte.? Já o técnico do Flamengo reconheceu que o Botafogo foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas destacou que na etapa final sua equipe equilibrou o confronto. Para o treinador rubro-negro, os jogadores conseguiram chegar ao empate porque souberam manter a tranqüilidade. ?Falei com eles no intervalo que tínhamos 45 minutos e mais outro jogo para decidirmos o título. Por isso, não adiantava entrarmos de qualquer maneira e deixarmos o campeonato ir embora?, afirmou Ney Franco. O técnico do Flamengo ainda disse que a formação tática 3-6-1, usada durante o primeiro tempo, poderá ser repetida no segundo jogo. E não escondeu o alívio pela reação obtida pela equipe. ?Demos mais uma prova de superação e, pelas circunstâncias do jogo, saio satisfeito?, frisou Ney Franco.