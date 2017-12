Cuca mantém Goiás com 3 no ataque O técnico Cuca irá manter o trio de atacantes que tem se destacado no Goiás, com Araújo, Dimba e Grafite, no jogo desta quinta-feira, contra o Atlético-PR, às 20h30, no Serra Dourada. Com essa formação, o time goiano fez 18 gols nos últimos 5 jogos (Fluminense, São Paulo, Ponte Preta, Guarani e Vitória). Com 59 pontos, o Goiás é a equipe de melhor aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro e está na luta pela classificação para a Libertadores. "A partir de agora estamos em confronto direto com os candidatos a uma vaga", avisou o atacante Grafite. Cuca também confirmou a escalação do zagueiro Renato, convocado pela seleção brasileira Sub-20 que disputará o Mundial nos Emirados Árabes. Mas o lateral-esquerdo Esquerdinha dará lugar a Leandro Smith.