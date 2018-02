Cuca mantém mistério quanto ao goleiro do Botafogo O técnico Cuca não quis revelar se promoverá nova mudança de goleiro no Botafogo para a estréia da equipe na Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio, domingo, contra o Friburguense. A tendência, no entanto, é que barre Lopes e dê uma chance a Júlio César, de 20 anos. Lopes falhou no jogo em que o Botafogo perdeu para o Boavista por 3 a 2 e acabou eliminado da Taça Guanabara. Ele tinha acabado de ganhar uma oportunidade, na vaga de Max, que vinha de atuações irregulares. Nesta segunda-feira, a dupla de atacantes Dodô e Jorge Henrique não treinou por causa de problemas médicos. Devem voltar à atividade normal nesta terça.