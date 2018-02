Cuca mexe no Flamengo outra vez Em dois jogos no comando do Flamengo, o técnico Cuca testou duas formações diferentes. Obteve uma vitória sobre a Portuguesa e amargou uma derrota, para o Volta Redonda. Contra o River, do Piauí, nesta quinta-feira, no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil, o treinador decidiu promover mais alterações na equipe. No meio-de-campo, Da Silva, internado, e Renato, impossibilitado de atuar por ter defendido o Corinthians nessa edição do torneio, vão ser substituídos por Júnior e Jônatas. Já Ricardo Lopes, que estava no meio, retorna à lateral-direita, no lugar de China, que não agradou a Cuca na derrota para o Volta Redonda. Sua vaga será ocupada por Emerson. De acordo com Cuca, se não houver contusões no treino desta quarta-feira, o Flamengo vai entrar em campo contra o River com a seguinte escalação: Diego; Ricardo Lopes, Fabiano, Júnior Baiano e André Santos; Júnior, Jônatas, Caio e Emerson; Dimba e Alessandro. O técnico do Flamengo também pediu que o elenco se concentre apenas no jogo de quinta-feira e, depois de avançar à segunda fase da Copa do Brasil, pense no clássico contra o Botafogo, domingo, no Maracanã. "A equipe vai respeitar o adversário, mas dentro de campo mostrará a superioridade técnica".