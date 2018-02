Cuca muda esquema tático do Flamengo Em busca de um jogador para se firmar no Flamengo vestindo a camisa 10, o técnico Cuca decidiu nesta quinta-feira apostar no jovem meia Fellype Gabriel para o confronto de sábado, contra o Friburguense, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. Ele vai entrar no lugar de Caio, contratado a pedido do próprrio Cuca, mas que ainda não realizou boas atuações na equipe. Cuca optou por alterar o time, depois do treino da equipe nesta quinta-feira de manhã, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, e surpreendeu Fellype Gabriel, de 19 anos. No coletivo, o treinador escalou o Flamengo na formação tática 3-4-3. Na nova armação tática, o lateral-esquerdo André Santos foi improvisado ao lado de Júnior Baiano e Fabiano na zaga. O lateral-direito Ricardo Lopes fará companhia a Jônatas, Júnior e Renato no meio-de-campo. E o ataque terá Emerson e Fellype Gabriel, jogando mais pelos lados do campo, com Dimba mais fixo na área adversária. O treino na parte da tarde foi cancelado para "preservar" as condições físicas dos jogadores, segundo a assessoria de imprensa do clube.