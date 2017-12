Cuca muda três no São Caetano O São Caetano está preparado, técnica e psicologicamente, para garantir no domingo à tarde, diante do Coritiba, sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem garante é o técnico Cuca, que fez uma programação diferente nesta sexta-feira cedo ao levar o elenco numa visita à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - da cidade. "Ver a alegria de crianças excepcionais é uma maneira de guardar energias positivas para atingir nosso objetivo", diz Cuca, que usou o lado emocional para a "preparação psicológica do grupo". O objetivo é não deixar a definição para a última rodada, quando o São Caetano enfrentará o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Com 48 pontos, em 17.º lugar, o time do ABC se livra da Série B com mais três pontos. Animado com a evolução do time que somou quatro pontos nos últimos dois jogos, na vitória sobre o líder Corinthians, por 1 a 0, e no empate de 2 a 2 com o Atlético-PR, em Curitiba, o técnico Cuca quer evitar mudanças radicais. Ele vai manter o esquema 4-4-2, mas vai fazer três alterações. No meio de campo, o volante Júlio César está suspenso com três cartões amarelos. E Cuca surpreendeu no coletivo desta sexta-feira à tarde ao testar o meia-atacante Jean ao lado de Márcio Richards. Assim o time ficou armado com apenas dois volantes: Paulo Miranda e Zé Luís. O técnico também testou o zagueiro Neto, implicando na mudança do esquema 4-4-2 para o 3-5-2. No ataque, voltam os dois titulares, Edílson e Dimba, que cumpriram suspensão automática, nos lugares, respectivamente, de Jean e Somália. A diretoria confirmou que mais de sete mil ingressos foram trocados por produtos de uma multinacional, havendo a expectativa de que domingo 10 mil torcedores compareceram ao Estádio Anacleto Campanella.