Cuca na dúvida sobre o substituto de Zé Roberto no Botafogo

O técnico do Botafogo, Cuca, ainda não definiu quem vai entrar na vaga do meia Zé Roberto no jogo de domingo, contra o já rebaixado América de Natal, no Estádio Machadão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele pode escalar Adriano Felício ou Reinaldo. Pode-se dizer que este último leva vantagem por ser especialista na posição. Zé Roberto vai desfalcar o Botafogo por ter levado o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Cruzeiro, por 4 a 1, na quinta, no Engenhão. Tal fato irritou bastante o técnico Cuca, que não tem ninguém no elenco com as características do habilidoso meia. Zé Roberto, por sinal, já anunciou sua transferência para o Schalke 04, da Alemanha. Ele vestirá a camisa do Botafogo até o fim do Brasileiro, conforme já havia dito.