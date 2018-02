Cuca não é mais treinador do Coritiba O técnico Cuca foi demitido, na manhã desta quarta-feira, do Coritiba. A decisão da diretoria do clube paranaense foi tomada depois da derrota para o Paysandu, nesta terça, em Belém. Com 38 pontos, e apenas na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, o Coritiba está agora com uma seqüência de três derrotas consecutivas - Paraná, Goiás e Paysandu. Ainda não há uma definição de quem comandará o time no clássico contra o Atlético-PR, no próximo sábado, no estádio Couto Pereira.