Cuca observa meio-de-campo em jogo-treino Para os jogadores de meio-de-campo do São Paulo, o jogo-treino deste sábado, às 10 horas, contra o Atlético de Sorocaba, no Morumbi - com portões fechados -, não servirá apenas de preparação para o primeiro confronto contra o Once Caldas, quarta-feira à noite, pelas semifinais da Libertadores da América. Desde o início do ano, o setor está sendo a grande dor de cabeça para o técnico Cuca. Todas as opções do elenco já foram testadas, no entanto, o treinador ainda não encontrou uma formação que inspirasse confiança. O meio-campo, ao contrário da defesa e do ataque, alterna bons e maus momentos. "Temos de encarar esse treino como um jogo de campeonato. É aproveitar a chance para acertar alguns detalhes de movimentação. Além disso, vamos nos aplicar nas finalizações e arriscar chutes de longa distância", explica Danilo. Neste sábado, ele, Alexandre, Fábio Simplício e Gabriel começarão jogando e com a responsabilidade de servir Grafite e Diego Tardelli na frente. Danilo não é uma unanimidade entre os torcedores por não ser um jogador de explosão e que aparece bastante durante os jogos. "Eu não me preocupo muito com isso não. Essa é a minha característica e não vou mudar. Eu sei que eu perco na velocidade, mas tenho a vantagem de ter um bom passe e fazer bons lançamentos. Isso compensa." Na opinião dele, uma semana só de treinamentos pode fazer a diferença na quarta-feira. "É bom para descansar bem a cabeça. Nós estávamos vivendo uma rotina de muitos jogos e sem tempo para folgar. Agora, aproveitamos a semana para acertar os detalhes para o jogo contra o Once Caldas." A informação de que restam poucos ingressos para a partida - já foram vendidos 48 mil - animam. "Todos estão empolgados e o apoio da torcida é fundamental para sairmos vitoriosos."