Cuca observa reservas do Fluminense em jogo-treino O dia seguinte após a vitória por 3 a 0 sobre o Bangu foi movimentado no Fluminense. Preocupado em observar os jogadores reservas neste início de temporada, o técnico Cuca comandou um jogo-treino no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, onde a equipe trabalhará até o final de fevereiro.