Cuca pede 4 reforços no São Paulo Cuca se reuniu nesta terça-feira à tarde com a diretoria para tratar sobre reforços. Conversando com o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio e o superintendente Marco Aurélio Cunha, o técnico passou a eles que o time precisa de um novo lateral-esquerdo, um volante e um meia. Um atacante também seria bem-vindo. Mas está difícil. ?Temos que achar bons nomes no mercado e ainda ver se eles estão dentro daquilo que o clube pode pagar?, diz o treinador, que anda preocupado com o tamanho de seu elenco. ?Com as saídas do Gustavo Nery e do Marquinhos, ficamos só com 20 jogadores de linha. E ainda temos o Alexandre e o Simplício que estão com os contratos para acabar?. Com isso, o jeito tem sido ?garimpar? reforços nas equipes de base, em Barueri. Nesta terça, foi a vez do volante Alê, de 18 anos, ser integrado ao elenco principal. ?O Alê é um garoto de muita qualidade. Já era para ele estar aqui conosco há mais tempo. Assim como o Renan, ele tem um bom futuro pela frente?, diz Cuca, citando outro garoto formado em Barueri e que foi integrado ao elenco em janeiro. Hoje, Renan, 19 anos, já é titular. A aposta nos garotos, porém, não partiu de Cuca. Isso foi apenas uma solução de emergência encontrada pela diretoria. No que depender do treinador, ?o São Paulo precisa ir atrás de pelo menos três reforços para chegarem e serem titulares?. Cuca jura até que Alê é o último dos juniores a ser promovido neste ano. ?Não podemos formar um time só de garotos?. Mas a diretoria tenta demovê-lo dessa idéia. Os cartolas do Tricolor vivem se vangloriando daquilo que chamam de ?fábrica de craques?. E lembram as cifras que jogadores como Denílson e Kaká já renderam ao clube