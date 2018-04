Cuca pede atacante e zagueiro para fechar elenco do Flu

Para a defesa, a esperança do treinador é a confirmação do acerto com Leandro Eusébio, que só dependeria de detalhes para o acerto. No ataque, o alvo principal é o argentino Ariel, do Coritiba. A principal dificuldade para a conclusão do negócio está no fato do atual compromisso do jogador se encerrar apenas no meio do ano.

"Estamos agindo sem pressa, para que tudo aconteça dentro da realidade do Fluminense. O jogador tem contrato com o Coritiba e podemos resolver emprestando jogadores ou ter outra definição", disse o vice-presidente de futebol, Ricardo Tenório.

Outros atacantes foram oferecidos, como André Lima e Fernandão, mas os dirigentes não se mostraram interessados. O primeiro não se enquadra no perfil pedido por Cuca e o segundo seria uma negociação muito acima do que o clube estaria disposto a pagar.