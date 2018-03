Cuca pede demissão do comando do Botafogo

Cuca não é mais técnico do Botafogo. Segundo a assessoria de Imprensa do clube, o treinador vai anunciar sua demissão ao meio-dia, em entrevista coletiva na sede do time alvinegro. Com isso, ele volta a ser um dos candidatos para assumir o comando do Santos, que tem interesse em sua contração e aguardava o desfecho das semifinais da Copa do Brasil para procurá-lo. Após o jogo contra o Corinthians, ainda no vestiário do Morumbi (o Botafogo foi eliminado ao perder no tempo normal por 2 a 1 e por 5 a 4 nos pênaltis), Cuca negou ter tido qualquer contato até aquele momento. "Só posso dizer sobre o Santos é que tive uma bela passagem por lá", disse, na entrevista coletiva. Como técnico do Botafogo, Cuca acumulava dois anos, período em que não ganhou nenhum título importante, apesar de sempre ter levado o Botafogo a posições de destaque em várias competições. Neste período, saiu pelo período de pouco mais de um mês, quando foi substituído por Mário Sérgio, no ano passado. Voltou rapidamente. A diretoria do time carioca vai se reunir à tarde para estudar o nome do substituto de Cuca. Até o momento, nenhum nome está sendo cogitado.