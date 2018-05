Cuca planeja viagem à Itália no ano que vem

O técnico Cuca pretende viajar para a Europa no ano que vem para fazer um intercâmbio com os treinadores, principalmente os italianos. Os planos foram revelados pelo próprio treinador em entrevista ao jornal italiano Gazzetta Dello Sport nesta terça-feira. "É um dos meus projetos de 2017. Quero fazer uma viagem à Europa para aprender com os maiores treinadores. Eu queria fazer isso após minha passagem pela China, mas eu não tive tempo", disse o treinador palmeirense.

Cuca também revelou que pretendo observar de perto o trabalho dos treinadores italianos. "Acompanho Sarri (Maurizio Sarri), que fez um grande trabalho com o Empoli e, em seguida, com o Napoli. Eu gostaria de observar de perto o trabalho dos treinadores italianos", disse Cuca.

Cuca não entrou em detalhes sobre o momento em que pretende fazer a viagem. O seu futuro no Palmeiras não está definido. Depois de declarar que pretendia voltar a trabalhar na China, Cuca evitou tocar no assunto na reta final do Brasileiro. O presidente Paulo Nobre, que encerra seu mandato no final do ano, afirmou que o planejamento de 2017 está sendo discutido internamente. A proposta salarial da China por Cuca seria de R$ 1,5 milhão por mês.

Na entrevista, o treinador elogiou Gabriel Jesus, que vai se transferir para o Manchester Cityu no mês de janeiro, e afirmou que o camisa 33 será um dos dez melhores jogadores do mundo. "Ele pode não estar maduro para a Inglaterra, mas é o titular da Seleção e será muito importante e titular no City. Na Inglaterra, o futebol é mais tático e ele vai aprender muitas coisas e estará entre os dez melhores do mundo. Ele é um jovem com grande técnica, força e velocidade e gosta do confronto físico", avalia Cuca.