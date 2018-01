Cuca poupa titulares do Botafogo contra o Nova Iguaçu O técnico Cuca vai poupar alguns jogadores do Botafogo na partida contra o Nova Iguaçu, neste domingo, em Édson Passos, pela última rodada da primeira fase da Taça Rio. O motivo: a equipe está praticamente classificada para disputar as semifinais da competição. O treinador, no entanto, não revelou os nomes dos titulares que serão preservados. Referência do Botafogo, o atacante Dodô quer jogar por uma razão especial. Ele sonha ser, pela segunda vez seguida, artilheiro do Carioca. Já fez seis gols, quatro a menos que os três atuais goleadores da competição: Romário e Leandro Amaral, do Vasco, e Marcelo, do Madureira. ?Vou querer jogar. Por mim, entro em campo. A gente tem de mostrar nessa fase decisiva que o Botafogo é bom?, declarou Dodô, certo de que a equipe precisa evitar a euforia, para não ser surpreendida. ?O momento é ótimo e não podemos relaxar. A receita é manter o foco.?