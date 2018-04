Cuca procura por substituto de Gabriel Jesus durante a Olimpíada

O técnico Cuca terá um grande problema para solucionar a partir da semana que vem, quando o goleiro Fernando Prass e o atacante Gabriel Jesus deixarão o Palmeiras para defender a seleção brasileira olímpica e o zagueiro Mina representará a seleção colombiana. No gol e na defesa, não existem muitas dúvidas, mas o treinador garante ainda não ter definido o escolhido para ocupar o lugar no ataque.

No gol, o treinador já adiantou que Vagner ganha a disputa contra Jailson e será o titular. Os dois tem revezado um lugar no banco de reservas, mas Vagner foi contratado justamente com a intenção de ser preparado para suceder Prass no futuro. Ele tem 26 anos e chamou a atenção no Ituano, campeão paulista de 2014, e também teve boa passagem pelo Avaí.

Na zaga, Edu Dracena deve jogar ao lado de Vitor Hugo, algo que, inclusive, pode acontecer no clássico com o Santos, terça-feira. Outra opção seria Thiago Martins, que foi titular em diversos jogos antes de Mina chegar e durante a recuperação física de Edu Dracena.

No ataque, o treinador disse que estuda até mesmo uma mudança na forma do Palmeiras jogar, mas inicialmente já tem um preferido. “Ficamos felizes quando vemos o Erik entrar bem. Quem sabe, hoje ele seria o substituto do Gabriel.”

Mas Cuca pode voltar a apostar em um jogador referência na área. Barrios e Leandro Pereira, que pode reestrear na terça-feira, disputam uma posição. Teoricamente, o paraguaio leva uma certa vantagem, mas Leandro tem chamado a atenção do treinador, que até já parou de pedir a contratação de um jogador para o ataque.

Prass e Gabriel Jesus se apresentam ao técnico Rogério Micale no dia 18 de julho para iniciar os treinamentos. O torneio de futebol na Olimpíada acontecerá entre 3 e 19 de agosto.

Os dois jogam no domingo que vem, contra o Inter, no Sul, e viajam para se unir a seleção, que pode fazer a dupla ser desfalque por até seis partidas do Campeonato Brasileiro. Os jogos são contra Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Vitória, Atlético-PR e Ponte Preta.