Cuca procura time ideal no Flamengo Com um elenco reduzido e sem estrelas, o técnico do Flamengo, Cuca, sente dificuldades de encontrar uma formação ideal. Em quatro partidas à frente da equipe, optou por quatro escalações distintas. E no clássico contra o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela 3.ª rodada da Taça Rio, vai promover mais mudanças por motivos variados. O zagueiro Fabiano se recuperou de contusão e entra no lugar de Júnior Baiano, suspenso. O jovem Rodrigo deve compor a zaga. O treinador também deve testar outras opções no ataque e lançar de novo o meia Renato, que na vitória sobre o River, do Piauí, pela Copa do Brasil, não jogou porque já havia defendido o Corinthians nessa edição do torneio. "Estou com uma lacuna na zaga e no ataque. Mas só vou definir algo no treino de sábado na Escola de Educação Física do Exército, na Urca", declarou o treinador, ciente da necessidade de contratar mais reforços para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.