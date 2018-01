Cuca promete Botafogo com melhor pontaria no segundo jogo O técnico Cuca lamentou nesta segunda-feira a quantidade de gols desperdiçados pelo Botafogo no primeiro jogo da final da Taça Rio, contra a Cabofriense, no Maracanã, e afirmou que seu time vai tirar lições do tropeço para ter uma melhor atuação no próximo domingo, na segunda partida da decisão - novo empate, depois do 2 a 2 no primeiro jogo, leva a decisão para os pênaltis, que serão treinados durante a semana. Cuca contará com dois reforços para a partida - o lateral-esquerdo Luciano Almeida e o volante Túlio -, que estavam suspensos. Mas só vai pensar na Cabofriense depois de quinta-feira, quando enfrenta o Coritiba, no Paraná, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. "É outro jogo, outra competição. Vamos enfrentar uma equipe grande como a gente e não poderemos errar", afirmou o técnico, que tem dois jogadores importantes com problemas físicos para essa partida: os meias Zé Roberto e Lúcio Flávio, que saíram de campo reclamando de dores musculares - ambos na coxa esquerda.