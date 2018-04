Cuca promete que Fluminense vai manter estilo guerreiro

"O Flamengo tem a mesma chance dos outros grandes e nunca descarto uma surpresa. Sempre há surpresa dos menores. Eles têm uma preparação melhor e isso faz a diferença no início da Taça Guanabara, o condicionamento físico. É um processo gradativo. Ninguém vai começar 100%", disse Cuca, mostrando confiança no Fluminense.

O Fluminense estreia domingo no Campeonato Carioca, contra o Americano, em Campos. "Vamos manter o estilo do ano passado, de doação e entrega, o rótulo de time guerreiro", ressaltou o treinador, que ainda avalia qual esquema tático vai utilizar.

No treinamento desta quinta-feira, ele começou com três zagueiros, mas não gostou do que viu e mudou para o 4-4-2. O rendimento do time melhorou sensivelmente depois da alteração tática. Mas Cuca ainda manteve o mistério.