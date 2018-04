Cuca promete reviravolta no Grêmio A vitória por 2 a 1 no clássico contra o Internacional, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, deu novo ânimo ao Grêmio, um time que até então já entrava em campo derrotado, segundo avaliação do técnico Cuca. A esperança tricolor nasce do novo estado de espírito do time, insuflado pelo treinador, que assumiu há apenas quatro jogos e diz que agora o Grêmio está jogando de acordo com suas tradições de time guerreiro. E Cuca promete a reviravolta, que tiraria o time da zona de rebaixamento, para breve. Ao contrário dos tempos gloriosos, como os 25 anos entre 1977 e 2002, quando ganhou um título por ano, o Grêmio atual não tem ambições, nem craques como Renato, Valdo e Ronaldinho Gaúcho. Desde que se desfez do último time competitivo que teve, aquele de Danrlei, Roger e Rodrigo Fabri que foi terceiro colocado no brasileiro de 2002 e parou nas quartas-de-final da Libertadores de 2003, o clube só ofereceu sofrimento a seus torcedores. E não faltaram momentos como o atual, em que uma vitória enche todos de ânimo. No ano passado deu certo e, na reta final, o time escapou de rebaixamento. Neste ano, os 3 a 1 aplicados no Santos, no início de agosto, também deixaram os gremistas eufóricos. Mas depois foram só derrotas e alguns empates. Daqui para frente... - Agora as coisas serão diferentes, acredita Cuca. No Gre-Nal, os jogadores não mostraram o mesmo desânimo de jogos anteriores, quando tomar um gol já era sinônimo de derrota. O Grêmio largou atrás, mas virou o jogo e poderia até ter ampliado. "A qualidade é importante, mas a vontade de vencer às vezes pesa que a qualidade", comenta o treinador, deixando transparecer que, à falta de recursos técnicos, a receita é apelar para a raça. O vice-presidente de futebol, Hélio Dourado, tem discurso semelhante. Ele não conseguiu oferecer reforços de peso a Cuca. "O trabalho é motivacional", afirma, com a autoridade de quem assumiu o cargo cantando o hino do clube diante dos jogadores, no vestiário. Se ganhar do São Paulo, no sábado, o Grêmio pode embalar, prevêem o dirigente e o treinador. Se perder, volta ao drama que viveu na maioria dos dias dos últimos dois anos. Na luta para salvar o clube, o psiquiatra Rodrigo Russowsky virou peça tão importante quando o técnico e o preparador físico. Ele gravou declarações de familiares e amigos dos jogadores, com palavras de incentivo, para exibir momentos antes do time entrar em campo. "Esse tipo de trabalho depende da personalidade do treinador", revela. "O Cuca é um motivador." Antes do Gre-Nal, ao ouvir a música Olhos de Tigre, do filme Rocky, o Lutador, o goleiro Márcio foi para o jogo chorando e certo de que ia ganhar, revela Russowsky. "Aquela música foi decisiva para a garra que todo o time mostrou em campo." A diferença entre o Grêmio campeão e o que luta para não entrar para a história como um saco de pancadas é encontrada por Dourado na debandada do ano passado. Sem receitas para manter uma equipe que custava cerca de R$ 1 milhão por mês, o clube perdeu seus melhores jogadores. Hoje gasta cerca de R$ 500 mil por mês, mas só em setembro, com o encerramento das inscrições para o campeonato brasileiro, chegou a um grupo fixo. Até então, testou e dispensou dezenas de jogadores, sem nunca chegar a um padrão de jogo e de qualidade que lembrasse o velho campeão.