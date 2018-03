Cuca quer Aílton de volta no São Paulo As boas apresentações de Aílton, meia que foi emprestado ao Paulista, chamaram atenção do técnico Cuca, que já avisou: vai reintegrar o jogador ao elenco do São Paulo no dia 18, assim que terminar o empréstimo (que coincide com o fim do Paulistão). "Ele está fazendo um campeonato maravilhoso. Foi ótimo ele ser emprestado porque assim nós vimos o potencial dele. Se ele ficasse conosco, no banco de reservas, talvez não tivesse tanta oportunidade de mostrar seu futebol. É um jogador rápido, que vai em direção ao gol e tem facilidade de driblar", elogiou Cuca. A princípio, o treinador deve reintegrar apenas Aílton. O destino do goleiro Márcio, destaque na partida do Palmeiras, e do lateral Lucas ainda não foi decidido. "Depende só do Cuca", assegurou o supervisor de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, que recebeu sondagens de vários clubes interessados em Aílton. "São clubes grandes do futebol brasileiro, mas só vamos liberar ou não o jogador depois da aprovação do Cuca", disse o dirigente. A reunião entre Cuca e a diretoria para discutir reforços, que estava agendada para hoje, não aconteceu. O motivo foi o momento político do clube, que vive um clima eleitoral complicado - no sábado, haverá eleição do conselho. "Não é que a reunião foi cancelada. Apenas não sabemos quando podemos realizá-la", justificou Marco Aurélio Cunha. Cuca confirmou nesta segunda-feira que gostaria de pelo menos dois reforços, sem adiantar nomes. A princípio, o São Paulo quer um volante e um atacante. Luciano Henrique é uma das opções, mas o Atlético Sorocaba está pedindo alto. Tcheco está praticamente descartado. "Se trouxermos alguém, será um jogador experiente, para resolver. Jovens com potencial nós já temos", afirmou Marco Aurélio Cunha. O elenco reapresentou-se nesta segunda-feira, após dois dias de folga. Marquinhos foi o que teve mais ?histórias? para contar. O meia viajou a Florianópolis, cidade que foi atingida parcialmente por um ciclone, no sábado. "Tinha uma expectativa, mas não vi nada de anormal. Geralmente venta muito em Floripa. No sábado, talvez o vento estivesse um pouco mais forte", revelou. Danilo foi o único ausente. Ele foi dispensado pela comissão técnica para resolver problemas particulares em Goiânia. Cuca quer aproveitar ao máximo o longo período de treinamento - o próximo jogo é só no dia 7 de abril, contra o Alianza Lima, no Morumbi, pela Libertadores. "Temos de reforçar nosso trabalho, principalmente o lado físico. Nós trabalhamos com o elenco reduzido e não tivemos nenhum caso de contusão grave", disse o treinador. A segunda-feira também marcou a despedida do volante Gallo, de 22 anos, que foi emprestado para o Los Angeles Galaxy, time da Liga Profissional Norte-Americana. A transferência foi o fruto de uma parceria do São Paulo com o clube americano. "Será uma experiência muito interessante", disse o jogador, que deve embarcar nesta terça para os Estados Unidos.