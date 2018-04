Cuca quer elenco enxuto e versátil no Palmeiras

O técnico Cuca pretende ter um elenco mais enxuto no Palmeiras, mas sem perder a variação tática e opções para escalar o seu time ideal. Assim, a prioridade do treinador é contratar jogadores que possam atuar em mais de uma posição, como Róger Guedes e Tchê Tchê.

Róger pode ser opção como atacante pelas pontas e também ajudar na criação de jogadas. Já Tchê Tchê, que se apresenta após a disputa da final do Paulista pelo Osasco Audax, joga como meia, lateral-direito e volante.

O comandante palmeirense entende que ter um elenco enxuto e versátil também lhe propicia maior controle dos atletas. Diminui, por exemplo, a possibilidade de ter no grupo jogadores insatisfeitos por estarem jogando pouco, como aconteceu com Marcelo Oliveira e Oswaldo de Oliveira recentemente. A diretoria do Palmeiras não fala sobre nomes, mas é esperado que o clube anuncie reforços na semana que vem.