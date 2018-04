Cuca quer fazer Egídio atingir a marca de 100 jogos pelo Palmeiras

O técnico Cuca, do Palmeiras, revelou nesta sexta-feira uma espécie de plano de carreira para o lateral-esquerdo Egídio até o fim deste ano. O jogador vive período de baixa por ter perdido o pênalti decisivo para a eliminação da Copa Libertadores e perdeu a vaga no time titular, mas segundo o treinador, será valorizado neste ano com a oportunidade de chegar à marca de 100 jogos pelo clube.

"Ele tem 92 jogos. Quero fazer, dentro do possível, ele ter 100 jogos se ele merecer ser o titular, nos treinamentos e na sequência. Não é uma marca qualquer no Palmeiras", afirmou o treinador. Nesta sexta, Cuca contou que Michel Bastos continuará como titular na lateral-esquerda pelos dois próximos jogos (Chapecoense e São Paulo), para dar mais sequência.

A substituição no setor veio na partida anterior, contra o Vasco. O técnico explicou na ocasião ter feito a mudança para preservar Egídio. O lateral sofre grande pressão desde os últimos dias, principalmente por ter errado o pênalti na decisão por vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Barcelona, do Equador. O jogador chutou e o goleiro Banguera defendeu.

O treinador afirmou que o momento é de continuar a preservar Egídio das críticas e vaias da torcida. "Estamos lidando como lidamos com uma pessoa boa e honesta como é o Egídio. É um momento ruim que ele vive pela cobrança. Ele está trabalhando tranquilo, se preparando ainda melhor para a sequência que vai ter no Palmeiras no futuro", disse.

Egídio tem contrato com o clube somente até o fim da temporada. Segundo Cuca, a negociação para renovar já começou. Apesar disso, o Palmeiras pretende reforçar as opções para a lateral. Um dos planos é contar com o retorno de Victor Luís, emprestado ao Botafogo até o dezembro.