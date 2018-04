Cuca quer inscrever reforço do Palmeiras na 2ª fase do Estadual

O técnico Cuca, do Palmeiras, já tem um rascunho de quais jogadores pretende inscrever no Campeonato Paulista caso o clube avance para a segunda fase. O treinador disse nesta sexta-feira contar com o recém-contratado Róger Guedes, de 19 anos, para a reta final da competição, por considerar o atacante um jogador de grande potencial futuro para a equipe.

O atacante veio do Criciúma, assinou contrato por cinco temporadas e começou a treinar com o elenco na quinta-feira. "Ele vem despontando muito. Tinham outros clubes interessados, quando se tem uma oportunidade dessa, de buscar um jogador, é uma oportunidade boa que o Palmeiras teve, de adquirir alguém com potencial futuro", elogiou o treinador.

O clube comprou 25% dos direitos econômicos de Róger Guedes e poderá fechar a compra de outros 25% ao fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda deve emprestar jogadores que estão fora dos planos ao Criciúma. O jogador tem oito gols marcados na carreira, um deles contra o rival, o Corinthians.

Cuca explicou que pretende contar com o atacante para a segunda fase do Estadual, caso o Palmeiras se classifique. O regulamento permite quatro alterações na lista de inscritos e apenas uma foi realizada. O lateral-esquerdo Victor Luís entrou na vaga do meia Moisés, que fraturou o pé esquerdo e deve ficar mais dois meses parado.

A decisão da vaga na próxima fase do Campeonato Paulista será neste domingo. O Palmeiras enfrenta o Mogi Mirim, fora de casa. Uma vitória é o suficiente para colocar o time nas quartas de final do Estadual.

LIBERTADORES

O Palmeiras já vendeu 17 mil ingressos para a partida contra o River Plate, do Uruguai, na próxima quinta-feira, no Allianz Parque. Um dos setores do estádio, o Gol Norte, está com as entradas esgotadas.