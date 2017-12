Cuca quer reação rápida no São Caetano O primeiro dia de trabalho do técnico Cuca no São Caetano, em substituição a Jair Picerni demitido na última terça-feira, foi de muito trabalho. Depois de muita conversa e treinos somente no final da tarde, o técnico explicou sua expectativa em relação ao futuro do time. Ele sabe que a missão é livrar o time do rebaixamento, ?uma missão difícil, mas não impossível?. Vindo de três derrotas consecutivas - para São Paulo, Botafogo e Vasco -, o time do ABC soma apenas 44 pontos e ocupa a perigosa 16ª posição, a apenas três pontos diante do Figueirense. ?O plantel é bom e pode reagir?, repetiu várias vezes o técnico. Para atingir este objetivo, Cuca pretende trabalhar em três pontos: físico, tático e psicológico. Logo que chegou ao estádio Anacleto Campanella, por volta das 14 horas, ele se reuniu com os jogadores e passou um sermão de 50 minutos. ?Disse a eles a realidade: um rebaixamento não faz bem para ninguém e fica com uma mancha na carreira de todos?. Ele explicou também que não esperava o convite do time paulista, tanto que estava jogando baralho com alguns amigos quando recebeu o telefonema de um dirigente. Em seguida, pediu à filha para levantar jogos e a tabela do campeonato e concluiu, rapidamente, que era possível evitar o descenso e assumir a responsabilidade. ?Só que ninguém é herói sozinho. O trabalho deve ser em grupo?. Tanto que todos, inclusive o técnico, participaram de um ?bobinho? no campo por 40 minutos. Depois, os quase 40 profissionais do clube foram divididos em quatro equipes e participaram de dois mini-coletivos. E não perdeu tempo em treinar muitas finalizações, exercício que também durou 45 minutos. Mas o time titular começa a ser armado no coletivo previsto para esta quinta-feira. Cuca só lamentou as ausências dos zagueiros Gustavo e Thiago, além do lateral-esquerdo Triguinho, todos suspensos com três cartões amarelos.