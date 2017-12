Cuca quer São Paulo passando melhor A vitória sobre o América, por 2 a 0, garantiu a liderança isolada ao São Paulo no grupo 1 do Campeonato Paulista, com 10 pontos. Mas, para o técnico Cuca, o time são-paulino ainda pode melhorar muito, principalmente no setor ofensivo. Segundo ele, será preciso "melhorar a qualidade de passe para que os gols saiam com mais naturalidade e mais freqüência". Ao mesmo tempo que parece ter identificado a principal deficiência do time, o técnico do São Paulo viu eficiência no setor defensivo, sempre muito criticado, e deu uma aliviada em cima daqueles que não estão caprichando nos passes. "É uma coisa até normal no começo de temporada, mas é necessário caprichar um pouco mais para melhorarmos o rendimento do time como um todo", afirmou Cuca. Se o São Paulo diminuir seus erros de passes, a situação ficará ainda melhor para os atacantes, principalmente para Luís Fabiano, artilheiro do Paulistão com sete gols. Ele já tem 104 gols com a camisa do clube e deixou o campo chateado por ter perdido mais duas chances. "Numa o goleiro saiu em cima de mim e não tive tempo de desviar. Na outra, chutei para fora. Não acredito que perdi este gol", lamentou o jogador. A esperança da torcida são-paulina é de que Luís Fabiano tenha guardado estes gols para a estréia na Copa Libertadores, que acontece quarta-feira, contra o Alianza, em Lima, Peru. Do outro lado - No América, havia um certo conformismo depois da primeira derrota do time no Paulista, diante de "um dos favoritos ao título", segundo definiu o técnico Roberval Davino. Ele acha que seu time perdeu o jogo no primeiro tempo, "em duas jogadas manjadas, numa delas um contra-ataque". O próximo jogo do América será contra a Portuguesa Santista, sábado, em Santos.