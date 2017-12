Cuca recua e deixa 2 no ataque do São Paulo O jogo entre São Paulo e Atlético Sorocaba, neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, não tem grande apelo, atrai pouco interesse do público e não vai encher o estádio. O são-paulino, em sua maioria, está guardando dinheiro para o esperado confronto de quinta-feira, com o Cobreloa, pela Libertadores, que custará bem mais barato. A diretoria resolveu reduzir o preço dos ingressos no torneio continental para R$ 10,00, metade do estabelecido no Campeonato Paulista. A partida deste sábado, no entanto, tem, sim, um atrativo para jogadores e comissão técnica do São Paulo: a vitória praticamente garantirá a equipe nas quartas-de-final do Paulistão. O São Paulo, invicto em 2004, tem 13 pontos e está com folga na liderança do grupo 1. O segundo colocado, o América, tem apenas 7. ?Conversamos com o grupo sobre a importância dessa vitória?, afirmou o técnico Cuca. Não que a classificação seja um grande feito ? afinal, passam quatro num grupo de 10 ?, mas a conquista da vaga antecipada poderá dar mais tranqüilidade para que o grupo siga o trabalho e se preocupe mais com a Libertadores, prioridade na temporada. Obtendo sucesso diante do Sorocaba, o treinador poderá fazer experiência nos três jogos restantes da primeira fase. A intenção de Cuca era inovar já neste sábado, mas a falta de confiança no esquema tático utilizado nos últimos treinos o fez mudar de idéia. O treinador estudava a possibilidade de escalar três atacantes ? Luís Fabiano, Grafite e Jean ?, mas recuou. Afirmou não ter sentido firmeza na equipe e, por isso, deve optar pela entrada de Danilo em vez de Jean. Fábio Santos cumpre suspensão e Gustavo Nery será deslocado do meio para a lateral-esquerda. O técnico são-paulino ficou irritado com a divulgação de que a LG, patrocinadora da camisa da equipe, pode dar prêmio ao melhor em campo de cada partida. Teme que, em vez de unir o elenco, tenha efeito negativo. ?Se alguém ganhar, o presente vai ser vendido e o dinheiro dividido entre todos?, comentou Cuca, que já recompensa o destaque dos jogos com um livro, uma calça, um tênis.