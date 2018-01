Cuca rejeita euforia no Botafogo para a final no Rio O técnico Cuca enalteceu o time do Botafogo, mas com algumas ressalvas. Nesta sexta, antevéspera do primeiro jogo da decisão do Estadual do Rio, ele alertou a equipe para não se deixar levar pelos elogios e citou um exemplo clássico a fim de justificar seu temor. ?A seleção de 1982 deu show, deu espetáculo, encantou o mundo. E daí? Não foi campeã e, por isso, não entrou para a história como uma seleção vencedora.? O retrospecto do Botafogo na temporada é muito bom. O time está invicto há 16 jogos no Maracanã e tem despontado como favorito ao título na Copa do Brasil, competição para a qual se classificou na quarta-feira para as quartas-de-final. ?O atual time do Botafogo pode vir a ser marcado como uma grande equipe, campeã, vencedora. Mas ainda não é. Tem que ganhar antes o Carioca e a Copa do Brasil?, declarou Cuca. O treinador reforçou seus argumentos com referência ao trabalho de um colega de profissão, Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. ?Era uma equipe burocrática, mas ganhou, fez história. No final, é isso o que importa.? Nesta sexta, Cuca teve de passar o dia em contato permanente com os médicos do clube. Queria saber informação dos contundidos. Eram quatro, ao todo: o zagueiro Alex, com torcicolo, o lateral Luciano Almeida, com inflamação no pé direito; e o meia Zé Roberto e o atacante Jorge Henrique, ambos com dores musculares. A tendência é que todos estejam recuperados até a hora do jogo.