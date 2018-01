Cuca rejeita rótulo de favorito do Botafogo na decisão Depois da confirmação de que a Cabofriense será o adversário na final da Taça Rio, o Botafogo recusou a condição de favorito ao título do segundo turno do Estadual. O técnico Cuca disse que o futebol atual está nivelado e que, por isso, não é possível apontar o provável vencedor de nenhuma partida. ?O Botafogo é muitas vezes maior do que a Cabofriense. Tem história, tradição, só que eles também têm o mesmo número de jogadores dentro de campo. Tradição e camisa não entram em campo. Por isso que não dá para abraçarmos o favoritismo", afirmou o treinador. Cuca lembrou que "por muito pouco" o título de campeão Estadual de 2005 não foi conquistado pelo Volta Redonda, que, a exemplo da Cabofriense, é considerado um time pequeno. Na ocasião, o Fluminense conseguiu triunfar ao vencer por 3 a 1, com um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Para o confronto deste domingo, Cuca tem dois problemas para escalar o time: o lateral-esquerdo Luciano Almeida está suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e o volante Túlio cumprirá suspensão por causa da expulsão no confronto contra o Vasco, na quarta-feira. Na lateral, a tendência é que Iran seja o substituto, mas Xavier tem chances de atuar. No meio, a briga pela vaga está entre Diguinho e Juca. ?As dificuldades existem, mas temos jogadores à altura capazes de substituí-los?, afirmou Cuca. ?Não vou revelar quem joga. Ainda tenho tempo para decidir.? "Espiões em Cabo Frio A Cabofriense contará com a ajuda de três ex-alvinegros para tentar derrotar o Botafogo. O zagueiro Cléberson, o lateral-direito Oziel e o meia Marcelinho já defenderam o clube de General Severiano e conhecem alguns segredos do adversário. Apesar de terem sido dispensados do Botafogo, os três asseguraram que não guardam mágoas. Marcelinho, que participou da campanha vitoriosa do Estadual de 2006, disse só ter boas recordações da passagem pelo clube. ?O Botafogo só me deu alegrias. Fico lisonjeado por ter feito o milésimo gol do clube em Campeonatos Brasileiros e fazer parte da gloriosa história do Botafogo?, disse Marcelinho, que atuou entre abril de 2005 e dezembro de 2006. ?Tenho muitos amigos por lá, principalmente o Joílson, mas quando a bola rolar cada um vai procurar fazer o melhor pelo seu time.? Cléberson também tem laços de amizade com pessoas que trabalham no Botafogo O jogador teve duas passagens pelo clube, uma em 1995, nas categorias de base, e a outra no período entre 2002 e 2003. Um dos líderes do grupo de jogadores da Cabofriense, o zagueiro vai deixar toda essa afinidade de lado e tentar levar o título para a Região dos Lagos. ?Sou eternamente grato ao Botafogo por ter tido a oportunidade de jogar lá e conhecer pessoas excepcionais, como o presidente Bebeto de Freitas, por exemplo. Sempre que posso entro em contato com funcionários do clube para saber como vão as coisas?, destacou.