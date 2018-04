Cuca relaciona 20 jogadores e terá Pierre no Atlético-MG O técnico Cuca confirmou nesta quinta-feira a presença do volante Pierre em uma lista de 20 jogadores relacionados no Atlético-MG para o jogo deste sábado, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar fora do treino de terça-feira e ser poupado de parte da atividade de quarta por causa de dores musculares, ele participou do treinamento desta manha e mostrou estar bem para atuar.