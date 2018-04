Cuca relaciona André Dias e Guerreiro no Cruzeiro O Cruzeiro poderá ter duas novidades em campo neste domingo, na partida contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Depois de confirmar a escalação do volante Leandro Guerreiro, o técnico Cuca relacionou o atacante André Dias para o segundo jogo do time no Campeonato Mineiro.