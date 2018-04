Cuca relaciona apenas 5 titulares para jogo do Cruzeiro O técnico Cuca resolveu poupar boa parte do time titular do Cruzeiro para o confronto deste sábado, contra o Ipatinga, na Arena do Jacaré, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Apenas cinco jogadores que começaram jogando contra o Estudiantes, na quarta, foram relacionados para o jogo do estadual.