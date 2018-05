Cuca relaciona Mina e Tchê Tchê para jogo que pode dar o título ao Palmeiras

O Palmeiras divulgou na manhã deste sábado os jogadores relacionados para a partida contra a Chapecoense, domingo, no Allianz Parque. Apesar das dúvidas em relação à condição física de alguns atletas, como o zagueiro colombiano Yerry Mina e o meia Tchê Tchê, o técnico Cuca listou todos os jogadores para o confronto que pode definir o título brasileiro para a equipe alviverde em caso de empate.

Embora tenha sido relacionado, o defensor tem poucas chances de ser escalado. Mina sofreu com uma contratura muscular na coxa esquerda dia 10, quando saiu lesionado no empate sem gols entre Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018. Ele jogou apenas 10 minutos na partida contra o Botafogo.

Até o técnico Cuca mostrou pessimismo em relação à recuperação do colombiano. "Vamos esperar o Mina até amanhã (sábado), mas é difícil contar com ele", disse o treinador palmeirense. Os principais candidatos à vaga são Edu Dracena, titular nos últimos treinos, e Thiago Martins, escolhido na vitória diante do Botafogo.

Confira a lista dos 25 jogadores relacionados:

Goleiros: Jailson, Vinicius e Fernando Prass;

Zagueiros: Edu Dracena, Yerry Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Laterais: Fabiano, Zé Roberto, Jean e Egídio;

Volantes: Arouca, Gabriel, Tchê Tchê e Thiago Santos;

Meias: Moisés, Cleiton Xavier e Fabrício;

Atacantes: Alecsandro, Erik, Dudu, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes;