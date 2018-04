Cuca relaciona Victorino para estreia na Libertadores O técnico Cuca relacionou o zagueiro Victorino para a estreia do Cruzeiro na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, diante do Estudiantes, em Sete Lagoas. Uma das apostas do time para a temporada, o uruguaio foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF na segunda.