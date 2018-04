Cuca ressalta desgaste após derrota do Atlético-MG O técnico Cuca minimizou o tropeço do Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite de domingo, a equipe perdeu para o Coritiba por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, com um gol sofrido no final, mas a atuação do time não incomodou o treinador, que lembrou o desgaste físico dos jogadores e avaliou que o duelo foi equilibrado e definido por detalhes.