Cuca revela alívio por vaga do Palmeiras: 'Posso voltar a sorrir'

O técnico Cuca revelou estar aliviado depois de o Palmeiras ter batido o Mogi Mirim neste domingo e confirmado presença nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após a vitória por 2 a 1 fora de casa o treinador afirmou que o resultado lhe permitia se sentir mais alegre, principalmente por ter superado o primeiro desafio em oito jogos no comando da equipe.

"Agora posso voltar a sorrir", comentou Cuca. "Pelo menos estamos classificados. Era uma obrigação nossa. Passamos por uma chave muito apertada e agora, quem sabe vamos poder contar com alguns jogadores que podem voltar ao time", afirmou o treinador. O Palmeiras tinha sete desfalques para o jogo contra o Mogi Mirim, com dois suspensos e cinco atletas vetados pelo departamento médico.

O treinador avaliou que apesar do Mogi Mirim terminar como rebaixado, jogou bem e dificultou a missão do Palmeiras no estádio Vail Chaves. A equipe do interior precisava ganhar e torcer por outros resultados, mas acabou superada pela competência do time da capital na segunda etapa, quando Barrios aproveitou chance minutos depois de Gabriel Dias ter desperdiçado chance sem goleiro.

A classificação tira o Palmeiras do sufoco após uma primeira fase complicada. A equipe chegou a estar na última posição do Grupo B, porém termina como líder. A diferença do time de Cuca para o Ituano, quinto colocado da chave, foi de apenas três pontos. "Conseguimos gahar do Mogi Mirim porque fizemos um segundo tempo melhor, com as substituições a velocidade no ataque apareceu e aproveitamos", explicou.

Na próxima fase, as quartas de final, o Palmeiras recebe o São Bernardo, no Allianz Parque, no próximo fim de semana. Antes disso, a equipe encara em São Paulo o River Plate, do Uruguai, pela Copa Libertadores, em mais um jogo de caráter decisivo.