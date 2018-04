Cuca revela noite em claro e promete: 'Não pego mais time nessa situação'

SÃO PAULO - A calculadora serviu de travesseiro para o técnico Cuca na noite de quarta-feira, que antecedeu o jogo diante do Coritiba. Aliviado depois da vitória, o comandante do Atlético-MG revelou que mal conseguiu dormir na véspera da partida, ansioso com o duelo e preocupado com as contas da permanência na Série A.

"Pelas contas eram 42 pontos para escapar, mas pode ter subido para 43 ou 44. Eu fui dormir ontem (quinta) às 3h45, era só número na cabeça. Se empata vai para 40, depois pega o Corinthians lá [em São Paulo]. A gente sofre muito porque a nossa responsabilidade é muito grande", disse Cuca na coletiva após os 2 a 1 sobre o Coritiba.

"Eu fiz uma promessa para mim mesmo que não pego situação igual aqui, igual peguei no Goiás, no Fluminense porque estou envelhecendo precocemente. É muito sofrido, você não desfruta o futebol, é só ganhar, ganhar, ganhar. E se eu não ganho hoje eu vou para o jogo do Corinthians, e talvez tenho que fazer uma final contra o Botafogo. É muito delicado e não posso passar isso para o jogador", completou, dizendo sentir "alegria e alívio".

No jogo contra o Corinthians o Atlético-MG pode até se livrar matematicamente das chances de rebaixamento. O time mineiro tem 42 pontos contra 37 do Atlético-PR, 35 do Ceará e 34 do América-MG. Pode, portanto, conseguir uma combinação de resultados suficiente para não ser mais alcançado pelos times da zona da degola.