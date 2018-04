Cuca revela que alguns jogadores pediram para não bater pênaltis

O técnico Cuca, do Palmeiras, revelou na madrugada desta quinta-feira que coube a Egídio bater e errar o pênalti decisivo porque alguns jogadores pediram para não chutar. O lateral foi o sexto acionado para a disputa e ao parar na defesa de Banguera, decretou a eliminação da equipe diante do Barcelona, do Equador, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na derrota por 5 a 4 nas penalidades, depois da vitória por 1 a 0 no tempo normal, Egídio e Bruno Henrique pararam no goleiro equatoriano. "Ele (Egídio) não foi posto entre os primeiros batedores. Você tem que respeitar a natureza dos fatos. Tinha jogadores que não estavam com confiança para bater, não cabe falar quem. Tem que respeitar, acontece", disse o treinador em entrevista coletiva.

As duas cobranças desperdiçadas foram no lado esquerdo de Banguera. "Poderia ter sido o outro a perder, o Bruno Henrique perdeu antes também. Que não seja ele o culpado, somos todos os culpados", afirmou Cuca. Antes do erro fatal, Jailson havia salvado o Palmeiras em uma defesa que poderia ter dado a vaga ao Barcelona. Guerra, Tchê Tchê, Keno e Moisés converteram os chutes para a equipe.

"O peso da eliminação não tem medida exata, é o maior que pode existir. É a competição que a gente tinha priorizado, infelizmente não conseguimos passar adiante", reconheceu o treinador. Cuca elogiou o comportamento da torcida, que apenas após a eliminação esboçou vaias. "Enfrentamos um adversário perigoso, bem arrumado. Podíamos ter ganho o jogo, mas não foi o suficiente. Não posso reclamar de nenhum jogador", disse.