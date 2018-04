Cuca segue coração e está intranqüilo Em apenas dez dias no comando técnico do Grêmio, o técnico Cuca já sentiu o tamanho do desafio que assumiu quando contrariou seus empresários, que tinham propostas de clubes da Arábia Saudita e do Japão, e optou por treinar o time pelo qual conquistou mais títulos como jogador. Foram apenas três jogos orientando o tricolor, suficientes para ele constatar que teria vida difícil, depois do empate por 1 a 1 contra o Paysandu; ameaçar ir embora, após a derrota por 2 a 0 para o Internacional; e prometer a reviravolta, ao final de mais uma derrota, para o São Caetano, por 2 a 0. "Não estou apavorado, mas também não vou dizer que estou tranqüilo", admite. A primeira das novas obrigações de Cuca é ganhar do Internacional por três gols de diferença, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, algo que nem o mais fanático dos gremistas acredita nas circunstâncias atuais. A segunda, e mais importante, é conquistar pelo menos 23 dos 45 pontos que ainda vai disputar no campeonato brasileiro para retirar o clube da penúltima posição na tabela e evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Um cálculo bem diferente daquele que Cuca fazia há apenas 20 dias, quando dirigia o São Paulo e sonhava com 85 pontos para conquistar o título. Neste sábado, para fazer andar o projeto atual ele terá de ajudar a afundar os planos de seu ex-clube, que vai enfrentar pela primeira vez desde que deixou o Morumbi. "Não importa a circunstância, sou sempre o mesmo, um homem disposto a vencer", ressalta Cuca, ao falar de sua nova situação, mas sem abordar o jogo contra o São Paulo antes de passar pela provação de um Gre-Nal em que o rival é considerado favorito. Cuca já fez os diagnósticos para os problemas do Grêmio. O primeiro, que não cita em entrevistas, é a deficiência técnica do grupo. Depois de perder o Gre-Nal da semana passada, o técnico exigiu contratações e disse que não ficaria só para ganhar salários. Pediu cinco jogadores. Teve de se conformar com os laterais Lucianinho e Marciano. E mudou o discurso. ?Se em três meses eu tiver que ir para o buraco junto, vamos lá?. Diante da precariedade dos recursos, Cuca tenta reverter o segundo problema, o estado de espírito dos seus jogadores. O nervosismo em campo foi demonstrado pelas expulsões de Arílson, contra o Paysandu, e de Cocito, contra o São Caetano, e pela resignação do time depois de sofrer o primeiro gol do Internacional na quarta-feira passada. Mas algo está mudando, acredita o técnico, que saiu do Anacleto Campanela elogiando o time. "Tivemos atitude, luta e entrega e não merecíamos ter perdido", avaliou, para prometer que, apesar do resultado, aquele jogo foi o início da reviravolta. Se derrotar o Internacional e também o São Paulo, Cuca dará esperanças aos gremistas de que repetirá o que fez no Goiás, no ano passado, tirando o time da zona de rebaixamento para deixá-lo entre os oito melhores do campeonato. Se perder, começará a ter motivos para ouvir mais a razão e menos o coração quando estiver em outra encruzilhada da carreira.